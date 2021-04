Raphael Holzhauser, de butler van Beerschot: “Vertrekken is een risico, blijven ook”

Antwerp Antwerp en teammana­ger Leidgens gaan “in onderling overleg” uit elkaar, veeg teken voor toekomst D’Onofrio?

14 april Antwerp en teammanager Frédéric Leidgens zijn gistermiddag ‘in onderling overleg’ uit elkaar gegaan. Nadat afgelopen zaterdag in Gazet van Antwerpen een niet zo fraai beeld is opgehangen van Leidgens, kreeg de man bedreigingen van fans en diende hij zelfs klacht neer te leggen bij de politie. Het is op aandringen van Luciano D’Onofrio zelf dat de club op zoek ging naar een oplossing. Ofwel nam het bestuur het publiekelijk op voor Leidgens, ofwel werd een einde gesteld aan de samenwerking, want de situatie laten sudderen, kon mogelijk exploderen. Voorzitter Paul Gheysens koos voor de tweede optie.