“Rapha Gouden Schoen”: Holzhauser laat Kiel kirren van plezier en doet beter dan 9 van de laatste 10 laureaten

Belgisch voetbal Woordvoer­der Pro League: “Kans is reëel dat we minder publiek kunnen toelaten”

17 oktober De overheid heeft gisteren de coronamaatregel verstrengd. Opvallend: voorlopig is er nog geen uitsluitsel over fans in voetbalstadions. Deze speeldag blijft zoals het de voorbije weken was. Maar wat met de volgende weekends? Wordt het toegelaten aantal verminderd? Of zijn er zelfs geen supporters meer welkom? “De protocollen worden herbekeken”, bevestigt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “De kans is reëel dat we minder publiek kunnen toelaten.”