Raman toont zich na weken bankzitten: “Ik wil elke minuut spelen”

Toeval of niet, de laatste keer dat Raman aan de aftrap stond - midden september - viel er ook een doelpuntenfestijn in het Lotto Park: 7-2 tegen KV Mechelen, gekruid met een goaltje van Raman. Dat leek gisteren opnieuw het geval: hij verlengde een hoekschop in doel, maar de treffer werd snel gecorrigeerd naar een eigen doelpunt van Shankland. “Ik dacht dat het mijn goal was, maar HLN en een ander medium wisten te zeggen dat het een owngoal was. Jammer, ik had graag mijn vijfde gescoord (lacht). Al is de zege natuurlijk het belangrijkste.”

Minstens een even grote opsteker: de prestatie van Raman zélf. De spits charmeerde het Anderlecht-publiek andermaal, tot het bobijntje een kwartier voor tijd leeg was. “Krampen, zeker niets ernstigs. Dat is ook niet geheel onlogisch, de vorige matchen speelde ik telkens slechts twintig à dertig minuten. Het is er weer even inkomen voor mij, ik was nog niet super.” Toch leek het alsof Raman nooit was weggeweest. Hij drukte vanaf de eerste minuut het gaspedaal in en trok sprints alsof zijn leven ervan afhing. “Ik was inderdaad heel energiek en heb veel kansen gecreëerd. Vandaag heb ik de coach getoond dat ik op elk moment gevaarlijk kan zijn en mijn doelpuntje kan meepikken. Het is aan de coach om te beslissen of ik start of inval, maar ik wil zelf alleszins elke minuut spelen.” Daar krijgt hij komende week alleszins ruim de kans toe. Anderlecht trekt woensdag in de beker naar La Louvière en ontvangt zondag OH Leuven. “Vandaag hebben we makkelijk gewonnen, ook dan zijn we verplicht om de zege te pakken.”