Raman niet tevreden met invallersstatuut bij Anderlecht: “Dit is voor mij onacceptabel”

Geen Benito Raman in de basis tegen leider Union. De aanvaller moest zich opnieuw tevreden stellen met een invalbeurt. “De coach beslist wie start, en die keuze moet je accepteren. Maar na een tijd komt dat wat harder aan”, aldus Raman na afloop. “Iedereen ziet dat ik heel gefrustreerd ben. Of mijn tweet (zie onderaan, red.) van vorige week daar iets mee te maken heeft? Dat mogen jullie zelf uitmaken.”

“Het werkt nu eenmaal in mijn nadeel dat ik vaak beslissend ben als ik inval. Maar na een bepaalde tijd wil je ook starten. Vandaag zat ik opnieuw op de bank... Intern zullen we toch eens kijken met het management wat we gaan doen. Deze situatie is voor mij niet acceptabel.”