Radja Nainggolan ontbindt contract bij Inter en wordt aangeboden bij... Antwerp

TV RECENSIE. ‘Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union’: “Interes­san­te geschiede­nis­les die wat te lang uitvalt”

5 augustus Kent u dat, wanneer die collega of dat familielid z’n zestigste levensjaar ingaat en er iemand met veel enthousiasme een veel te lange PowerPoint-presentatie in elkaar heeft geknutseld om die persoon z’n hele bestaan te fêteren? Wel, dat gevoel hadden we een beetje toen we de driedelige docu ‘Obama: In Pursuit Of A More Perfect Union’ ontdekten en we vertrokken waren voor vijf uur kijkvlijt. Is deze docu meer dan een uitgebreid verjaardagskaartje, gesponsord door HBO en te zien op Streamz, om de zestigste verjaardag van ’s werelds eerste Afro-Amerikaanse president luister bij te zetten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.