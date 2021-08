Radja Nainggolan, die vandaag eerste keer meetrainde, officieel voorgesteld bij Antwerp: “Ik ben 70% klaar om te spelen”

Nadien volgde de officiële voorstelling, waarop Nainggolan de pers te woord stond. “Als ik voor het geld had gekozen, zat ik momenteel in Turkije. Ik heb nooit in België gespeeld en nu wil ik mijn naam hier groter maken”, vertelde hij. “Antwerp was er als de kippen bij om mij te halen. Ze deden écht een inspanning om mij te strikken.”

“Dat de spotlights op mij staan? Ik heb in elk geval geen stress. Ik heb genoeg belangrijke wedstrijden gespeeld. Het belangrijkste is om hier mijn ervaringen te delen, zeker met de jongere gasten”, vervolgde Radja. “Antwerp is de voorbije jaren duidelijk gegroeid. Kijk maar eens naar het stadion. De club is heel ambitieus en ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik wil iets neerzetten in België.”