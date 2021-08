Radja Nainggolan, die “naam wat groter wil maken in België”, donderdag mogelijk al in actie voor Antwerp

AntwerpStraffe transfer op de Bosuil. Radja Nainggolan (33) is in België om een overgang naar Antwerp af te ronden. Behoudens problemen bij de medische testen staat niets nog een deal in de weg. Herbeleef alle het nieuws hieronder in onze liveblog

Een nieuwe attractie op onze velden. Nainggolan zette vandaag voet op Belgische grond om een contract bij Antwerp te tekenen. De deal is quasi rond. Deze middag kreeg Nainggolan een uitgebreide rondleiding op de Bosuil, waarna hij weer vertrok aan het stadion voor z'n medische testen.

“Of ik tevreden ben met de overgang? Ja, ça va. Het is leuk om terug thuis te komen, aangezien mijn roots in Antwerpen liggen. Ik wil het maximale uit dit avontuur halen, dan zien we wel”, aldus Nainggolan. De ex-Rode Duivel zei eerder dat de Belgische competitie hem minder aansprak. Wat is er veranderd? “Ik ben nu 33 jaar. Dus waarom zou ik het niet proberen? En zo krijg ik de kans om mijn naam wat groter te maken in België, aangezien ik hier op 16-jarige leeftijd ben vertrokken.”

Nainggolan tekende een contract voor twee jaar, voorlopig zonder optie op een extra jaar. “Maar dat kunnen we misschien wel afdwingen”, knipoogt Nainggolan. “Al hangt dat natuurlijk af van de prestaties. Ik voel in elk geval geen extra druk. Elke wedstrijd is voor mij een oorlog. Het maakt niet uit of ik tegen Club Brugge of een andere club speel. Het belangrijkste is om zo goed mogelijk te presteren en de club zoveel mogelijk matchen te laten winnen. Op het eind van het seizoen zullen we dan de balans opmaken. En wanneer ik bij de groep aansluit? Normaal zondag.”

De middenvelder ontbond deze week zijn contract bij Inter en had verschillende opties - zoals Besiktas en Cagliari. Radja’s looneisen zijn niet min, maar op de Bosuil willen ze daar aan tegemoetkomen. Over de looncijfers wilt Antwerp nog niet veel kwijt, al zal Nainggolan zeker geen kleinverdiener worden in de Belgische competitie. Door de opstappremie die hij bij Inter nog ontving ging de middenvelder akkoord met een lager loon dan hij in Italië opstreek. De tekenbonus bedraagt wel zo’n 2 miljoen euro per jaar.

Ex-Beerschot

De overgang gaat gepaard met een sentimenteel aspect. Nainggolan speelde tot zijn zestiende bij stadsrivaal (Germinal) Beerschot. Nadien trok hij naar Italië. Eerst bij Piacenza en Cagliari, nadien vervoegde hij topclubs AS Roma en Inter, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan opnieuw Cagliari. Nainggolan is ook 30-voudig international.

Zijn tweelingzus Riana weet trouwens hoe het voelt om te voetballen in rood en wit. Zij speelde in 2013 een jaartje voor RAFC Ladies.

