Racing Genk verlengt contract van kapitein Bryan Heynen tot 2026

Heynen is dit seizoen uitgegroeid tot de onbetwiste patron bij Genk, dat zondag tegen Anderlecht strijdt voor een finaleplaats in de beker. En dat deed hij nadat hij voor de tweede keer in zijn carrière terugknokte na een zware kruisbandblessure. Heynen debuteerde in 2015 bij Genk onder Peter Maes en heeft intussen 159 wedstrijden op de teller staan voor KRC. In 2019 had hij ook een belangrijk aandeel in het veroveren van de vierde landstitel. Na de landstitel, de super cup en het nieuwe contract is de tijd misschien rijp voor zijn allereerste selectie bij de Rode Duivels? Heynen komt in elk geval in aanmerking om de geblesseerde Axel Witsel te vervangen.