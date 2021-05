Racing Genk sluit ijzersterke play-offs af met prestigewinst tegen kampioen Club Brugge

Jupiler Pro LeagueIn het prestigeduel tussen kersvers kampioen Club en nummer twee Genk, trok de bekerwinnaar aan het langste eind. In een match met veel wissels besliste Dessers vanop de stip de partij met de 1-2. Genk zette zo zijn sterke play-offs nog wat kracht bij. Aan Brugse kant was het vooral aftellen naar het vervolg van het feest voor de 17de landstitel.

Geen inzet meer, louter een galawedstrijd dus op Jan Breydel met voor het eerst sinds meer dan een jaar weer fans op de tribunes. Bij wijze van test mocht Club 500 supporters, allemaal vrijwilligers van FCB, uitnodigen. Clement liet de licht geblesseerden Mignolet en Lang aan de kant en hield Mata naast zich op de bank. De 16-jarige Noah Mbamba mocht debuteren op het middenveld. Bij Genk kreeg Dessers een startbewijsje voor Onuachu, die toch al alle clubrecords gebroken heeft.

De eerste dertig minuten waren best te genieten. Bij Genk deed Dessers alles goed, behalve scoren. Een keer legde hij van dichtbij nog te flauw af en en op voorzet van de doorgestoomde Muñoz kreeg hij de bal niet onder controle. Zijn enige doelpoging strandde in de handen van Horvath. Genk begon het dominantst, Club ging in een experimentele veldbezetting met Badji en De Ketelaere als spitsen iets meer vanuit de omschakeling voetballen.

Vandevoordt stopt strafschop Vanaken

Badji kreeg een kans, maar trapte via het scheenbeen van McKenzie over. Rond het half uur kwam de landskampioen iets nadrukkelijker opzetten. Vandevoordt mocht van geluk spreken. De Genkse doelman sprong iets te nonchalant met een terugspeelbal om en die ging ei zo na over de doellijn. Hij ontsnapte en het bleef bij een hoekschop. Alleen gleed Muñoz in die fase Sobol onderuit. Strafschop dus, maar de Genkse doelman zette zijn foutje knap recht. Hij dook de hoek in en tikte de elfmeter van Vanaken tegen de paal. Zo bleef het bij 0-0.

De Ketelaere tekent bijna voor assist van het jaar

Waar het tempo net voor rusten helemaal in mekaar zakte, begon de tweede helft weer flitsend. Vandevoordt had de nodige moeite met een voorzet van Vanaken en aan de overkant pakte collega Horvath uit met een uitstekende save op een schot van Ito. Snel terug naar de overkant waar De Ketelaere met een sublieme hakbal Vormer vrijspeelde. De Nederlander probeerde het met een stifter, maar Vandevoordt tikte de bal met een ultieme reflex nog tegen de lat en ontnam Vormer zo een prachtige goal.

VAR komt tussen, Dessers zet strafschop om

Nadat Van den Brom bij de rust al Preciado en Oyen bracht, liet hij nog voor het uur ook Toma en Uronen nog invallen. De Genk-coach wou louter wat andere jongens speelminuten geven, maar zijn wissels rendeerden toen Preciado wel heel ver de zestien in mocht. Net als De Ketelaere koos hij voor een hakbal. Toma was de ontvanger en die draaide goed en trapte in de korte hoek binnen: 0-1. Club had geen zin om het kampioenenfeestje zomaar te laten kapen en dan vooral Vormer niet. Hij ging in de 80ste minuut nog eens heel diep mee en kon op voorzet de 1-1 binnen glijden. Het leek op een gelijkspel af te stevenen tot de VAR ref Kevin Van Damme tot de orde riep. Dessers was in de zestien neergegaan na contact met Horvath en na heel lang aarzelen ging de bal op de stip. Dessers zette de elfmeter zelf om en maakte zo zijn derde in drie wedstrijden. Daarmee zat het erop. Racing zet zo een knappe 16 op 18 neer. Bij Club lieten ze het niet aan hun hart komen en brak het feest alsnog los.

