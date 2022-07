Racing Genk kan rekenen op twee topspitsen: Dessers en Onuachu zijn ondanks topprestaties nog steeds aanwezig

Jupiler Pro LeagueEen jaar nadat hij aangaf toe te zijn aan een stap hogerop staat Paul Onuachu (28) nog steeds onder contract bij Racing Genk. De geschiedenis herhaalt zich daarmee, want ook Cyriel Dessers (27) maakte - ondanks een bod uit de Serie A - (nog) geen transfer. En dat vinden ze in Limburg zeker niet erg.

Racing Genk neemt het zondag zonder Paul Onuachu op tegen Club Brugge. Niet dat de Nigeriaanse goaltjesdief op weg is naar de uitgang. Neen, de adductoren liggen de spits dwars. Het is een smetje op een seizoensbegin dat hij toch al liever in het buitenland had doorgemaakt. Onuachu heeft zijn ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. Onlangs gaf hij in Het Laatste Nieuws aan dat hij graag de stap naar een topcompetitie zou willen zetten. “Duitsland, Spanje, Italië, Engeland… Het maakt niet uit.”

Alleen is er tot op de dag van vandaag geen bod binnengelopen. Groot was de verontwaardiging vorige zomer toen er ook al geen club kwam aankloppen voor Onuachu. Teleurstelling die hij zelf even moest verbijten. Uiteindelijk tikte hij toch weer af op 21 competitiegoals, en dat in een teleurstellend jaar voor Racing Genk.

Geen noodzaak

Er zijn verschillende redenen waarom Onuachu nog altijd in de Cegeka Arena rondloopt. Allereerst het prijskaartje. Genk vroeg vorig jaar tussen de 25 à 30 miljoen euro. Hoeveel de vraagprijs vandaag bedraagt, is niet bekend, maar met heel veel minder zal Racing ook geen genoegen nemen. Het contract van Onuachu werd in september nog opgewaardeerd. Hij ligt nog tot 2024 onder zeer mooie voorwaarden vast. Het zorgt ervoor dat hij voor de middenmoot en zelfs subtop van Italiaanse of Duitse clubs aan de dure kant is.

In de Premier League zou men wel aan Onuachu zijn looneisen kunnen voldoen. Hij heeft er met zijn 2m01 ook het ideale profiel voor. Zijn leeftijd - Onuachu is er 28 - heet in Engeland het grootste obstakel te zijn, want doorverkoopwaarde heeft hij eigenlijk niet meer. Voorlopig blijft hij dus in Genk. Niet dat men het er erg vindt. Racing sloeg al een grote slag door Kristian Thorstvedt voor tien miljoen euro aan Sassuolo te verkopen en moet niet koste wat kost nog meer spelers van de hand doen. Bovendien beschikt het met Onuachu over een spits die gemiddeld 25 goals per seizoen maakt.

Volledig scherm Paul Onuachu. © Photo News

Bod op Dessers

Komen we uit bij Cyriel Dessers, nog een spits die uiterst welkom is bij Genk. Zondag tegen Club Brugge start hij wellicht. De Nigeriaanse international kende zoals algemeen bekend een fantastisch jaar bij Feyenoord. De Rotterdammers wilden graag met hem door, maar waren voor de deadline van 1 juni niet in staat om de aankoopoptie ter waarde van vier miljoen euro én het loon van Dessers te dragen. Al blijft de deur daar op een kier staan. Als Genk Dessers had willen verkopen, had het dat al gedaan. Een bod van het Italiaanse Cremonese werd namelijk onlangs nog afgewezen.

Volledig scherm Cyriel Dessers. © BELGA

Lucumi in trek

Rond Jhon Lucumi begint het wel te bewegen. Bournemouth, Fulham, Nice en Zenit Sint-Petersburg hebben hun interesse in de Colombiaan kenbaar gemaakt. De vier clubs gaven daarbij wel aan dat ze eerst moeten verkopen vooraleer ze een bod op de 24-jarige centrumverdediger, die nog één jaar vastligt in Genk, kunnen uitbrengen.

Rond Théo Bongonda en zijn overgang naar Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten is het al even stil. Troyes wil dan weer de overbodige Iké Ugbo graag definitief overnemen. Genk is zelfs nog steeds in de running voor Fausto Vera (Argentinos Juniors), maar ziet door diens goede prestaties steeds meer concurrenten opduiken. Kortom: het kan nog even duren vooraleer de Genkse transferpuzzel in elkaar valt deze zomer.

Volledig scherm Jhon Lucumi. © Photo News