Racing Genk kan in topper tegen Union niet rekenen op assistkoning Trésor en Aziz

Club definitief veroor­deeld tot figuranten­rol in Champions’ play-offs na thuisneder­laag tegen Union

Union blijft met Antwerp en Genk meedraaien in de titelrace, Club Brugge is definitief veroordeeld tot een figurantenrol in Champions’ play-offs van de Jupiler Pro League. Ziedaar het resultaat van een avondlijke pot voetbal op Jan Breydel die op 1-2 eindigde.