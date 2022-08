Racing Genk en Serie A-promovendus Cremonese bereiken akkoord over Dessers: spits voor 6,5 miljoen plus bonussen naar Italië

Over zijn transfer had Dessers het volgende te vertellen na de wedstrijd tegen Eupen gisteren. “Of ik net afscheid heb genomen van de fans? Ja, misschien een beetje. Ik denk dat het geen geheim is dat een transfer dichtbij is. Zondag is een heel belangrijke dag. Cremonese en Genk zijn aan het onderhandelen. Het komt nu wel heel dichtbij.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na de match nam hij ook al een soort van afscheid van het publiek. “Ik had nog graag een goaltje meegepikt, maar ben vooral blij dat we hebben kunnen winnen en ik met het publiek nog een feestje heb kunnen vieren. Ik nam misschien een risico door te spelen. Kijk naar wat er met Tissoudali gebeurd is vorige week. Ergens zit het toch een beetje in je achterhoofd. Misschien merkte je dat aan mijn wedstrijd. Ik had vooraf ook een beetje last en dan stel je jezelf op voorhand de vraag of je gaat spelen of niet, zeker met een transfer die voor de deur staat. Ik ben dus opgelucht dat ik fit ben gebleven.”

“Een topcompetitie is altijd mijn droom geweest”, ging Dessers verder. “Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Als ik in Genk zou blijven, zou ik misschien kunnen meedoen voor de topschutterstitel, maar ik ben toe aan iets nieuws. Ik heb in België en Nederland gevoetbald en daar alle stadions en ploegen wel gezien. Ik ben er tweede en derde geworden. Het enige dat ontbreekt hier is een titel, maar ik had niet het gevoel dat er verder nog veel rek op zat.”

Volledig scherm © Photo News

“Binnenkort ben ik er ook 28. Dat veel mensen hun twijfels hebben over Cremonese? Ik zal er niet voor de titel meedoen, neen. Ik denk dat ik laat zien dat ik veelzijdig genoeg ben. Voor mij was het belangrijk om ergens eerste spits te zijn. Ik wou niet als toerist naar al die mooie stadions gaan. Ik wil effectief spelen en mij bewijzen.”

Wouter Vrancken reageerde dan weer gevat op het nakende vertrek van zijn goaltjesdief. “Gaat Cyriel vertrekken, ja? Dan weten jullie meer dan ik. Ik verwacht Cyriel straks in mijn bureau om afscheid te nemen.”

Cremonese-TD in Genk

Vrijdag bevond Cyriel Dessers zich waar Charles De Ketelaere de voorbij maanden kind aan huis was: op de roze pagina’s van de Gazzetta dello Sport. ‘Cremonese fatto il rilancio per Dessers: 6 milioni e mezzo’. Vrij vertaald: Cremonese drukt door voor Dessers: bod van 6,5 miljoen euro. Dat is zoals eerder aangegeven de vraagprijs die Genk hanteert. Cremonese-TD Simone Giacchetta was deze week in Genk om de transfer te bespreken. Vandaag kwamen beide partijen tot een akkoord.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News