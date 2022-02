Racing Genk doet slechte zaak: Limburgers verliezen na vroege rode kaart en penaltygoal van OH Leuven

Jupiler Pro LeagueIs dit het definitieve einde voor Racing Genk in de race voor de Champions Play-offs? Een rode kaart voor Heynen hypothekeerde de Genkse winstkansen al vroeg. Een strafschopgoal van Kaba in blessuretijd was de doodsteek.

Net als tegen Union was Mujaid Sadick de pechvogel met dienst bij Genk. De Limburgers leken op weg naar een verdiend punt en dat na meer dan driekwart match met een man minder te hebben gespeeld. Tot Sadick de bal tegen arm kreeg in de blessuretijd en Kaba OHL alsnog de zege bezorgde.

De match begon rampzalig voor Genk, wat blijven de Limburgers toch wispelturig. Telkens als je denkt nú zijn ze vertrokken gebeurt er wel weer iets geks. Een doelpunt in minuut 100 zoals op Union of een doelpunt in minuut één zoals op OHL. Mathieu Maertens zette Lucumi te kijk en Sory Kaba reageerde sneller dan iedereen om de 1-0 voorbij Vandevoordt. De derde goal in evenveel matchen sinds zijn terugkeer van de Africa Cup voor de Guineeër. Neil Diamond grabbelde naar z’n microfoon en mocht sneller dan verwacht weer een ode brengen aan ‘Sweet Caroline’.

Een kleine ramp voor Genk, maar desastreus werd het pas helemaal toen Heynen al na vijftien minuten rood kreeg. Zeer vreemde fase was het. Schrijvers trok Heynen aan de mouw, Put floot fout voor Genk, maar Heynen ging in een poging om de bal weg te tikken op de enkel van Kaba staan. Put liet verzorging toe, Heynen excuseerde zich en kreeg dan pas de rode kaart onder de neus geduwd. Alsof Put het even moest laten bezinken of werd hij vanuit Tubeke aangemaand rood te trekken? Feit is dat Bryan Heynen de eerste rode kaart uit z’n carrière onder de neus geduwd kreeg. Een streep door de Genkse rekening. Want Storck mag roteren zoveel hij wil, Heynen blijft zijn belangrijkste verlengstuk op het veld.

Genk stond plots zonder buffer voor de defensie. Het middenveld werd een speeltuin voor Schrijvers en Mercier. Al goed dat Bernd Storck de laatste tijd hoog oploopt met de fysieke paraatheid van zijn team, conditioneel werd Genk meteen op de testbank gelegd. Mannetje minder of niet ze herstelden zich goed van de vroege dubbele opdoffer en probeerden zelfs de forcing te voeren. Een gemeten vrijschop van Mike Trésor vond de vrijstaande Mujaid Sadick en de Spanjaard verschalkte van dichtbij doelman Runarsson.

Het bleef een wedstrijd met twee ploegen die wilde voetballen. Jammer dat Bert Put eigenlijk iederéén irriteerde met zijn warrige spelleiding. Zowel Dewaest als Onuachu werden aangemaand om het kalmer aan te doen. Ondanks dat mannetje minder had je niet het gevoel dat Racing Genk onder lag, integendeel zelfs. Théo Bongonda begon te slalommen en pegelde vlak voor de rust tegen de dwarsligger.

Toch greep Bernd Storck greep in bij de rust. Hij bracht een werker voor een artiest, Hrosovsky voor Trésor. De Slovaak kreeg het kompas van de ploeg in handen. En ook op de flanken, werd er geschoven met pionnen. Bongonda kwam op rechts te staan, Ito bleef binnen en Arteaga mocht zich uitleven op links. Put ging door op z’n elan en boekte ook Bongonda nog nodeloos.

Omdat OHL voor de overwinning bleef gaan, maar moeite had om het spel te maken bleef er ruimte voor Genk op de tegenaanval. Onuachu kon zich eindelijk eens ontdoen van zijn schaduw. Dewaest op het verkeerde been, maar het schot van de Gouden Schoen was te zwak. Dat kon niet gezegd worden van de poging van Mercier. Terwijl iedereen op een voorzet rekende, knalde hij op doel. Geniale ingeving, maar de lat voorkwam een wereldgoal. De verzuring stapelde zich op in de Genkse benen, maar zowel de ingevallen Paintsil als Preciado kwamen nog dicht bij de winnende treffer. Het venijn zat voor Genk alweer in de staart. Sadick kreeg een bal van Tamari tegen de hand en na een interventie van de VAR legde Put de bal op de stip. Kaba velde het harde verdict voor Genk.

Neil zocht weer naar z’n micro.

