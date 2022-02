Professor fiscaal recht Michel Maus doet oproep aan overheid: “België als fiscaal en parafiscaal gidsland: wat heb je daar aan als de rest van Europa niet volgt?”

Operatie Propere Handen Licentie zes 1A-clubs in gevaar door Propere Handen: moeten Mannaert & co straks opstappen om hun club niet in gevaar te brengen?

Kost Propere Handen één of meerdere clubs uit 1A hun licentie? Die kans zit erin, want als een verdachte effectief veroordeeld wordt én in dienst is van de betrokken club, staat in het nieuwe bondsreglement dat die club geen licentie krijgt. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Michel Louwagie en/of Bruno Venanzi die opstappen om hun club niet in gevaar te brengen? Het kán.

17 januari