Pro League vraagt “dringend” overleg rond nakend verbod op gokreclame: “Meer dan 12% sponsorinkomsten weg”

Waarom wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gokreclame verbieden? Hij legde het vanochtend uit bij HLN LIVE:

Tegen eind dit jaar zou zowat alle reclame voor gokken moeten verdwijnen in ons land, zo staat in een nieuw koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat. Een beslissing die eveneens gevolgen zal hebben voor de sportwereld, want ook sportsponsoring door gokbedrijven gaat op de schop. Tegen eind 2024 moeten alle gokmerken van de voetbal- en andere sporttruitjes verdwenen zijn. Intussen mogen gokbedrijven als sportsponsor enkel reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken, zowel op de shirts als in de stadions.