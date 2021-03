Pro League voert benchmark over compensatie abonnees en fanbinding: “Clubs willen van mekaar weten hoe ze het best aanpakken”

Anderlecht berichtte deze week al dat de huidige 14.000 abonnees hun kaart voor de reguliere competitie gratis kunnen verlengen naar volgend seizoen. De businesspartners krijgen hetzelfde aanbod min drie al bijgewoonde matchen. Paars-wit is er zo vroeg bij. De meeste profclubs in 1A wachten af om te communiceren over hun strategie, zolang niet duidelijk is wanneer en hoeveel publiek weer in de stadions mag. De Pro League hoopt al op een deel fans bij de play-offs, dat samenvalt met een mogelijke versoepeling voor de horeca vanaf april.

Doel van Anderlecht: afhakers vermijden, zoveel mogelijk fans sussen en binden, en hopen dat minder abonnees hun geld terugvragen voor de duels achter gesloten deuren. Al riep de communicatie van Anderlecht ook vragen op bij andere profclubs in 1A, die bekijken hoe ze het verlies kunnen spreiden over twee seizoenen. Veel clubs draaien nu op miljoenen euro’s verlies terwijl alle operationele kosten doorlopen. Naast de eigenaars die geld ophoesten rekenen ze op de steun van de fans om te overleven.

Met de benchmark wil de Pro League de profclubs helpen om hun abonneepolitiek af te stemmen. Half februari is een rondvraag naar alle clubs gestuurd over hoe ze de compensatiepolitiek voor fans en commerciële partners organiseren en welke marketing ze richting volgend seizoen voeren. De antwoorden moesten voor 1 maart binnen zijn, de resultaten waren voor 5 maart aangekondigd. “Clubs willen van mekaar weten hoe ze het beste aanpakken”, reageert Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. De onderlinge informatie kan ook praktisch helpen richting Ticketmaster, die voor profclubs de elektronische ticketverkoop verzorgt.

Duidelijk is dat de clubs rekenen op clubliefde om geen geld terug te vragen voor niet benutte abomatchen. In de praktijk valt dat mee. Een voorbeeld: minder dan eenderde van de Beerschotabonnees gingen in op de optie om 5 euro per match door gesloten deuren gestort te krijgen op de cashless club-lidkaart. De benchmark zou deze vrijdag aan bod kunnen komen op een open vergadering van de Pro League. Maar vooral de competitieformat en integratie van de beloften in 1B en amateurreeksen is dan een heikel thema. Een eenvormige oplossing lijkt moeilijk. Mogelijk gaat het hele beloftenplan niet door, en kan Virton na zijn juridische strijd de plek van Club NXT innemen.