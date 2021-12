Pro League pleit voor uitstel van fiscale hervorming in Belgisch voetbal: “We lopen recht op de muur af”

Belgisch voetbalPierre François, de CEO van de Pro League, heeft woensdagavond bij de RTBF gepleit voor uitstel van de fiscale hervormingen die op komst zijn in het Belgisch voetbal. Hij trok er aan de alarmbel. “Met minder inkomsten door de gesloten stadions en hogere fiscale lasten, lopen we recht op de muur af”, klonk het.

Dat de clubs de beslissing om zonder publiek te voetballen zullen voelen, daar is François wel zeker van. “Deze beslissing gaat pijn doen”, zegt hij. “Er is een grote ongerustheid, want het is weinig waarschijnlijk dat het publiek bij het hernemen van de competitie in januari opnieuw welkom is.” De CEO van de Pro League onderstreept graag nog eens dat er al eerder maatregelen van kracht waren in het Belgisch voetbal. “We hadden zelf al de bezoekende fans verboden en de bars in de stadions gesloten.”

Geen steun

Samen met de verminderde RSZ-korting die eraan zit te komen voor het Belgische voetbal, stelt er zich volgens François stilaan een financieel probleem. “Ik wil graag een oproep doen aan de regering, want onze sector ontvangt nu geen steun”, klinkt het. “We respecteren de fiscale hervorming, maar de datum van 1 januari 2022 is onhoudbaar. We zouden graag per seizoen werken en stellen een uitstel voor naar 1 juli 2022. Ik betwist de coronamaatregelen niet, maar je moet ook aan de economie denken, en daar is de situatie delicaat. Met minder inkomsten door de gesloten stadions en hogere fiscale lasten, lopen we recht op de muur af.”

Op 26 en 27 december wordt er al zeker zonder publiek gevoetbald. Of er bij de eerstvolgende speeldag op 14, 15 en 16 januari opnieuw fans aanwezig zijn, is nog niet duidelijk. Een optie is het wel, want midden januari is er in principe een nieuw Overlegcomité voorzien.

