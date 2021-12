Pro League meet imagoschade op na rellen op Kiel en Sclessin temidden coronacrisis: “Dit is een schande”

De timing is erg ongelukkig. Pas vrijdag gaf het Overlegcomité alsnog groen licht om het profvoetbal in België met toeschouwers te laten doorgaan, maar met de bede aan ‘crowd management’ te doen en uitdrukkelijk de mondmaskerregels op te volgen. Dat laatste blijft bij sommige fans in dovemansoren vallen, maar ook het in de hand houden van gefrustreerde supporters bleek dit weekend niet mogelijk.

Bij de Antwerpse derby in de vroege namiddag bestormden tientallen heethoofden van Beerschot na de 0-1-nederlaag het veld richting het Antwerpvak. De hooligans zagen zich snel teruggedrongen door politiespotters in burger, en de politie in combatuitrusting legde een cordon aan voor het Antwerpvak. Ook daar wilden fans via een poort ontsnappen om boel te maken. Antwerpspelers Seck en Engels hielpen de gemoederen bedaren. De politie en Beerschothooligans speelden nog geruime tijd een kat-en-muisspel, waarbij rake klappen vielen. Uiteindelijk verrichtte de politie drie arrestaties. De Voetbalcel van Binnenlandse Zaken zal nog een vette kluif hebben om andere relschoppers te identificeren.

Een van de arrestaties vond al in de tweede helft plaats na de 0-1-voorsprong van Antwerp via Nainggolan. De treiterende gezangen uit het bezoekende vak zette een Beerschothooligan aan tot een geschifte actie. Met een vuurpijl in de hand liep hij de hele zijtribune af en gooide die in het Antwerpvak. De politie overmeesterde de man. Het parket van Antwerpen draalde niet. “De feiten zijn zo ernstig dat hij maandag voor de onderzoeksrechter komt voor poging tot doodslag en brandstichting”, zegt woordvoerster Lieselotte Claessens. Het parket legde hem ook meteen een stadionverbod van drie maanden op.

Beerschot kwam dit seizoen al vaker in opspraak door het gooien van vuurwerk en rookbommen, maar riskeert door de rellen nog hogere straffen. Jurist en Beerschotondervoorzitter Walter Damen: “Wij willen een derby met gezonde rivaliteit, het is erg jammer dat deze wedstrijd zo ontaard is. De frustratie om de nederlaag mag geen excuus zijn. Zelfs als we laatste staan met nul punten mag dit niet gebeuren.”

Damen veroordeelde uitdrukkelijk de vuurpijlgooier. “Volledig afkeurenswaardig. Het is frustrerend. We willen de stadions blijven openhouden en geen wedstrijd achter gesloten deuren riskeren. Je praat en overlegt met supporters, maar dan nog heb je er tussen die — mogelijk stijf van een of ander verboden product — dingen doen die het voetbalfeest in Antwerpen verstoren.”

Damen beseft dat de taferelen in de huidige coronapandemie maatschappelijk slecht overkomen: “Zoiets helpt de perceptie van het voetbal om zeep. We hebben hard geprobeerd om onze stadions open te mogen houden en veel ingezet op communicatie en veiligheid, maar het is duidelijk dat je sommige mensen nooit bereikt.”

Stopgezet

Na de Antwerpse derby kreeg nog een tweede zondagmatch af te rekenen met vervelende incidenten. De harde kern van Standard kon in de tweede helft de 0-3-achterstand op Charleroi niet langer verkroppen en gooide vuurwerk op het veld. Ref Laforge legde zoals voorgeschreven de wedstrijd een tijdje stil, maar ook na de hervatting bleven fans zich roeren. Enkele minuten voor het slot landden weer rookbommen op het veld en zette Laforge de match definitief voortijdig stop. Ook op Sclessin bestormden heetgebakerde fans het veld.

De Pro League haalde ’s avonds laat in een communiqué nog zwaar uit naar de relschoppers, ook in het licht van de coronacrisis: “Terwijl het overgrote deel van de fans wel solidair gehoor geeft aan de oproep van de Pro League en de clubs om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen, zijn de incidenten in de Antwerpse derby en Waalse klassieker uitermate te betreuren”, zei CEO Pierre François. “Die scènes zijn een schande. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA