Pro League maakt nieuwe afspraken: zwaar getroffen clubs collectief in quarantaine

Club Brugge Woede van Clement is gaan liggen, focus ligt op Dortmund (en z’n plannetje doet het beste verhopen)

3 november De woede is gaan liggen, de blik verlegd. Philippe Clement kwam zondagochtend voor z’n spelersgroep nog eens terug op zijn harde analyse na KV Mechelen - “De spelers hebben een probleem met mij. (...) Je hebt een ondergrens en dit was er ver onder.” Clement, die zich vóór zijn persconferentie zaterdag al had kwaad gemaakt in de kleedkamer, legde een dag later uit wat hem allemaal stoorde aan die 2-2. Het gebrek aan mentaliteit en vechtlust, de linies die te ver uit elkaar lagen, de onderlinge communicatie die te wensen over liet... De spelersgroep begreep naar verluidt z’n ergernissen. “De coach had recht van spreken”, klinkt het.