Pro League legt zes clubs boete op voor inbreuken op coronaprotocol, AA Gent en STVV moeten 5.000 euro betalen

Er werd vijf keer een boete van 750 euro uitgereikt voor individuele inbreuken. Dat was het geval voor doelpuntenvieringen van Fashion Sakala en Marko Kvasina bij KV Oostende, in de met 1-2 gewonnen wedstrijd bij Antwerp. Om dezelfde reden kreeg Ali Gholizadeh (Sporting Charleroi) een boete van 750 euro na de gelijkmaker van Dorian Dessoleil tegen OHL (1-1). Voorts werden ook Theo Bongonda (Genk) en Danel Sinani (Waasland-Beveren) op de midweekspeeldag door de match delegate betrapt op het niet dragen van een mondmasker.

AA Gent en STVV moeten elk 5.000 euro ophoesten na hun onderlinge partij (1-1). De Buffalo’s vergaten even de coronaprotocollen bij de gelijkmaker in de slotminuut, want gingen om elkaars nek hangen. Ook bij STVV werd er even geknuffeld na de wondermooie goal van Colidio, maar er was vooral het wansmakelijke incident met Yuma Suzuki. De Japanner spuugde na een discussie in de richting van Castro-Montes. Scheidsrechter en VAR zagen het niet, maar de Pro League straft STVV er nu alsnog voor.