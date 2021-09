Pro League houdt Raad van Bestuur met nerveuze Mehdi Bayat, terwijl Pierre François insinuaties “ondraaglijk” vindt

Eupen Eupen beste uitploeg na zege tegen Beerschot: “De coach maakt het ons niet moeilijk”

26 september Eén gelijkspel (op Club Brugge) en vier overwinningen: niemand doet op verplaatsing beter dan AS Eupen. Stef Peeters: “Dat we in de voorbije uitwedstrijden 13 op 15 haalden, wist ik uiteraard. Dat we in dat onderdeel eerste staan, was mij ontgaan.”