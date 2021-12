“Pro League, f*ck jullie hashtags”: Lukaku reageert woest nadat Kompany en Anderlecht-spelers in topper tegen Club Brugge het slachtoffer zijn van racisme

Romelu Lukaku is kwaad. Heel kwaad. “Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten, dat een icoon zoals Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur”, richt hij zich in een verhaal op Instagram tot de Pro League. “Genoeg is genoeg! F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie... Dit is complete BS.”

Volledig scherm © Instagram

Aanleiding van zijn harde post op Instagram zijn de racistische bejegeningen richting Vincent Kompany en de spelers van Anderlecht tijdens de topper tegen Club Brugge “Onbelangrijk”, vond Kompany de wedstrijd na het laatste fluitsignaal. Want: “Ik ga sowieso gedegouteerd naar huis. We zijn de hele wedstrijd lang uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook. Dat zijn dingen waar ik het moeilijk mee heb. Er mag altijd iets ludiek verteld worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor dit land. Die komen hier gewoon voetballen. Ik wil niet in een conflict terechtkomen, maar ik voel het nu eenmaal gewoon zo aan. Ik wil gewoon naar huis. Even rusten en tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij.”

Enkele supporters van Club Brugge zouden die racistische verwensingen geroepen hebben tijdens de opwarming van de Anderlecht-spelers, waar toen onder meer Amuzu en Ashimeru aan het warmlopen waren. Ook enkele stafleden kregen het te verduren. Een zichtbaar aangeslagen Kompany werd daardoor op de hoogte gebracht door zijn assistenten en trok meteen na affluiten naar binnen. De coach verscheen ook niet op de gebruikelijke persconferentie achteraf, maar trok meteen naar de spelersbus. Op de clubwebsite reageerde Anderlecht kort: “We keerden huiswaarts met een bittere nasmaak. Dit soort gedrag brengt een schaduw over het Belgisch voetbal. We kunnen dit soort beledigingen niet tolereren.”

Z'n concullega Philippe Clement gaf aan geen racistische geluiden gehoord te hebben. “Maar ik wil wel heel duidelijk zijn: moest er iemand zoiets geroepen hebben, is dat niet waar deze club voor staat. Wij hebben ook een grote diversiteit in onze kern en bij onze supporters.” Club Brugge bevestigde achteraf de woorden van de coach op Twitter. “Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel.”

De Pro League reageerde in de late namiddag. “Racisme heeft geen plaats in onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. Dat is een standpunt en engagement van de Pro League en alle clubs”, reageert Stijn Van Bever. “We zullen kijken naar de verslagen die van de verschillende instanties komen. We hebben onze samenwerking met Kazerne Dossin, die maakt dat supporters die zich hieraan bezondigen daar heen gestuurd kunnen en moeten worden. Dat is een opdracht en verantwoordelijkheid die we met het ganse voetbal moeten opnemen. Niet alleen voor de coach aan de zijlijn of de spelers op het veld, maar ook voor de ballenjongen naast het veld en de kinderen in de tribune.”

Ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) veroordeelde het racisme. “Ik verontschuldig me in naam van de enkelingen die zo’n uitspraken deden”, zegt hij. “In Brugge - en dus ook in het Jan Breydelstadion - wordt racisme niet getolereerd. Ik wil me dan ook namens de supporters die zulke uitspraken deden verontschuldigen tegenover Vincent Kompany en zijn staf en tegelijk een oproep willen doen naar alle voetbalsupporters om geen racistische uitlatingen te doen.” De voetbalcel van de Brugse politie start een onderzoek naar het incident.

Hoedt: “Ik walg ervan”

Anderlecht-speler Wesley Hoedt verdedigde zijn coach en medespelers tegen wat er allemaal uit de tribunes werd geroepen. “Ik vind dat de supporters in de spiegel moeten kijken voor bepaalde dingen die ze roepen. Niet alleen naar mij, maar ook naar de staf en andere spelers. Dit hoort niet bij het voetbal. Ik begrijp de coach maar al te goed. Al heb je geen respect voor ‘coach Kompany’, dan moet je als Belg nog enorm respect hebben voor persoon en speler Kompany. Welke clubkleuren hij ook verdedigt. Dit soort dingen horen hier niet thuis. Daar kunnen wij natuurlijk niet veel aan veranderen, maar het moet vanuit de Pro League en de mensen zelf komen.”

Afsluiten deed Hoedt met een sterk statement: “Wij als spelers zijn het zat. in Engeland zie je de dingen die ertegen gedaan worden, in België moet dat ook opgepakt worden.” Daarin werd hij meteen bijgetreden door z'n voormalige ploeggenoot van bij Antwerp, Faris Haroun. Die tweette: “Genoeg gepraat, nu is er actie nodig!”

