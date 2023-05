Pro League-CEO Lorin Parys ziet RWDM als aanwinst voor 1A: “Potentieel heel mooie toekomst”

KIJK. RWDM-coach Euvrard na titel: “Bier? Ik ga champagne drinken”

Het uitreiken van de trofee had nog veel voeten in de aarde. Door de mogelijkheid dat behalve RWDM zaterdagavond ook SK Beveren de titel kon halen, vertoefde de trofee tijdens de twee wedstrijden op een plek in Mechelen, centraal gelegen tussen beide clubs. “We stonden op een industrieterrein langs de snelweg”, aldus Parys. “Op een kwartier voor het tijd hebben we beslist richting RWDM te rijden, dat dan de beste kansen had. Twee politieagenten hebben de trofee geëscorteerd. Ik denk dat ze fan van RWDM waren (lacht).”