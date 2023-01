Pro League-CEO Lorin Parys over de strijd voor veilig voetbal: “Ik zou liever zien dat er 0 jaar stadionverbod nodig was”

BELGISCH VOETBALMeer sancties, hogere boetes. En toch zijn het cijfers waar Lorin Parys, CEO van de Pro League, niet bepaald vrolijk van wordt. Maar het is wel een teken dat het plan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ zijn vruchten afwerpt. “Als er iets is waar ik tevreden mee ben, is het dat we nu met de verschillende instanties aan hetzelfde zeel trekken. Dan is het voor de fans duidelijk dat we hun veiligheid serieus nemen.”