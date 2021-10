Priske beschikt voor drukke periode over quasi volledige kern: “Maar ga niet roteren om te roteren”

In het seizoensbegin liet Priske al 28 verschillende spelers opdraven. Een voorbode voor de komende weken? “Ik ga niet roteren om te roteren”, benadrukt Priske. “Maar als je zo’n volle kalender hebt, zullen de omstandigheden automatisch al eens vragen om een wissel. Dat kan een fysieke reden hebben of een tactische. Omdat ik zo veel spelers heb die klaar zijn voor de dienst kan ik tactisch variëren, wat het voor de tegenstanders dan weer moeilijker maakt om ons te analyseren. Ik geloof trouwens ook in de spelers die op de bank of op de tribune zitten, maar de regel is dat ik er maar elf tegelijk mag opstellen. Ik weet dat en de jongens beseffen dat ook.”

Tussen dit en begin november krijgt Antwerp ook enkele topmatchen voorgeschoteld in competitieverband. Zowel Club Brugge (op 24 oktober) als Anderlecht (op 7 november) vallen na een Europese match. Toch wil Priske daar niet over jammeren. “De kalender is wat hij is. Voor mij maakt dat niet uit. In de voorbije periode hebben we ook Europees gespeeld en toch pakten we onlangs vijftien op vijftien in de competitie. Ik herhaal: iedereen is fit, dus we kunnen die belasting wel hebben. Bovendien denk ik niet zo ver vooruit. De volgende match is de belangrijkste en dat is Zulte Waregem. Daar gaan we vol voor de achttien op achttien.”