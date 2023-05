Preud’homme bevestigt dat hij gepolst werd als opvolger van Martínez, maar: “Op dit moment zeg ik dat ik nooit meer terugkeer naar het voetbal”

“Er is contact geweest, ja. En dat is naar mij toe allemaal heel correct verlopen”, zegt Preud’homme erover in het interview met Eleven (zie video boven). “Ze zeiden me dat er twee jobs waren en vroegen of ik in één van beide interesse had. Voor een rol als bondscoach heb ik meteen bedankt. Ik zag mezelf niet opnieuw trainer worden. Waarom? Omdat ik er simpelweg geen zin meer in heb. En ik weet niet of die goesting ooit nog terug zal komen. Het leven zit vol met verrassingen, maar op dit moment zeg ik dat ik nooit meer terugkeer in het voetbal.”