PORTRET. Tissoudali, de Amsterdamse pleintjesvoetballer van Beerschot: “Thuis in de living moesten we hem de bal afnemen of het glas ging stuk”

Beerschot Tom Pietermaat klom met Beerschot op van 4de klasse naar 1A (en dat is een half mirakel): “Talloze keren gedacht: nu stop ik”

29 november Tom Pietermaat (28) is een unicum: negen jaar zitten er tussen zijn ultrakorte debuut in de hoogste klasse bij KV Mechelen in 2011 en zijn rentree in 1A met Beerschot, met wie hij opklom uit vierde klasse. Een half mirakel, na een enkelbreuk hing zijn carrière aan een zijden draadje. Monoloog – in 13 stappen, uiteraard, het stamnummer van Beerschot – van een doorbijter: pitbull op het middenveld, waakhond van de goede sfeer ernaast.