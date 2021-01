POLL. Wat denkt u? Is dit Club Brugge écht het beste van de laatste 10 jaar?

Club Brugge“Dít is het beste Club van de laatste tien jaar. Nooit was het talent zó talrijk”, oppert onze Club Brugge-watcher Niels Poissonnier. Ben jij het daarmee eens? Kan Philippe Clement inderdaad de beste basiself van het voorbije decennium opstellen, of vind jij dat er de voorbije tien jaar toch nog een sterker elftal op de mat kon worden gebracht? Geef jouw mening onderaan in onze poll. Ter opfrissing vind je hieronder alle basiselftallen van de voorbije tien jaar. Een duo Bacca-Refaelov, of toch liever Dost-Lang?