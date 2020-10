POLL. Was de strafschop die Standard in de toegevoegde tijd kreeg tegen Club terecht?

KV Mechelen Jan Verlinden, het “idool” van Defour, over de terugkeer van ex-Rode Duivel naar KVM: “Hij kan het vuur weer aanwakke­ren”

10:39 Steven Defour (32) is back. De ex-Rode Duivel tekende een contract voor één jaar bij KV Mechelen en kan vanavond al debuteren. “Het is speciaal om hier te zijn. Als jeugdspeler van Malinwa had ik hier idolen. Tom Caluwé, João Elias én ‘Jantje’ Verlinden”, vertelde Defour op zijn voorstelling. Hét sein om nog eens met Verlinden te bellen. Over zijn job bij Anderlecht, Defour en KV Mechelen.