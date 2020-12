Politici bijzonder misnoegd nadat drie Cercle-spelers betrapt werden op verjaardagsfeestje: “Dit moet stoppen”

Anderlecht Kompany na zure nederlaag: “Wisselval­lig­heid verbaast me niet, maar is wel frustre­rend”

19 december Ook Vincent Kompany zag vanop de bank een bijzonder slechte wedstrijd. “Het was vandaag dusdanig moeilijk dat enkel een overwinning een goed gevoel zou geven”, was zijn eerste analyse bij Eleven Sports. “Beide ploegen speelde zeer slordig, de kwaliteit van het spel lag laag aan beide kanten.” Toch was er op het uur een gemist sleutelmoment voor Anderlecht. Nmecha raakte van dichtbij niet voorbij Penneteau. “We hebben op de hele match één grote kans gekregen en die hebben we niet afgewerkt. En op het einde krijgen zij nog een kans, met de gekende gevolgen. Dat was het verschil vandaag.”