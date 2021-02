Plots weer een non-match: bleek Anderlecht ontsnapt aan nederlaag bij Cercle

Beker van België Traditie­club Union hoopt op bekerstunt tegen Anderlecht en lijkt stilaan helemaal terug: “Een erfgoed om trots op te zijn”

11 februari Tweedeklasser Union, op een drempel van 1A, maakt zich op voor de bekerclash tegen Anderlecht. Een remake van september 2018 met toen als credo ‘C’est l’Union qui sourit’. 0-3 dankzij een hattrick van Niakaté. Voor herhaling vatbaar, die stunt? Coach Felice Mazzu: “Het is niet meer dezelfde context. Het zijn niet meer dezelfde ploegen. Maar we hopen opnieuw te stunten. Minder stress dan in de competitie? Gezonde stress is nodig om er op vooruit te gaan.”