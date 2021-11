Plots staat Union in het groot in Spaanse sportkrant Marca: “Het nieuwste wonder van het Europese voetbal”

Belgisch voetbalDaar pronk je dan, Union zijnde op een van de grootste Spaanse sportwebsites. Marca wijdt een uitgebreid stuk aan de verrassende koploper in onze Belgische competitie. “Wat werkelijk uitzonderlijk is, is niet zozeer datgene wat er óp het veld gebeurt, maar wel ernaast.”

“Ten zuiden van Brussel vindt het nieuwste wonder van het Europese voetbal plaats”, schrijft Marca. “De verrassende koploper promoveerde na 48 jaar terug naar eerste klasse en staat met een bescheiden selectie op de eerste plek. Voor topteams Club Brugge, Racing Genk en het naburige Anderlecht. De twee aanvallers zijn topsterren. Deniz Undav heeft tien goals en acht assists. Dante Vanzeir scoorde negen keer en deelde vijf assists uit. Die laatste werd zopas opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez en maakte zijn debuut tegen Wales.”

Voetbalfeest

Marca ziet de groep die samenbleef na de promotie naar 1A als sterkte, maar is vooral verbaasd over de onevenaarbare sfeer in het Duden Park. “Wat werkelijk uitzonderlijk is, is niet datgene óp het veld maar wel ernaast. Hoe het voetbal op de tribunes wordt beleefd. Fans van alle nationaliteiten en beroepen komen samen. Zonder beledigingen of gezangen tégen de rivaal. De tegenstander is mee te gast op een voetbalfeest”, klinkt het.

Volledig scherm Union in Marca. © Marca

De Spaanse journalisten deden enkele telefoontjes. Met Maarten Verdoodt - directeur communicatie van Union - en Juan Benjumea Moreno - politieker van Groen die zetelt in het Brusselse Parlement en grote Union-fan is. “De fans zijn de echte kracht van onze club”, aldus Verdoodt. “Zij zingen voor hún ploeg, nooit tégen de rest. Het is een houding waar andere clubs dol op zijn. Als onze fans op verplaatsing gaan, worden zij hartelijk verwelkomd.” En Moreno over het gemoedelijke en familiale: “Aanvankelijk dat ik dat er in de spionkop - waar de ‘zwaarste’ Union-fans zitten - zou gevochten worden. Maar daar is niets van aan. Je kan er gewoon met je kinderen staan.”

Waarom Marca ook geïnteresseerd is? Omwille van de Spaanse link. In de jaren ‘50 en ‘60 zakten veel Spaanse immigranten naar de Belgische hoofdstad af voor een betere toekomst. Ze vestigden zich ook in Sint-Gillis. “Er zijn nog steeds veel Italiaanse en Spaanse fans”, zegt Verdoodt. “Maar ook Duitsers, Cyprioten, Grieken, Turken. Hier komt iedereen bij elkaar. Veel mensen van Brussel zelf, maar ook steeds meer die buiten Brussel wonen.”

