Plots gaat Debast met je gsm lopen: RSCA-fan houdt unieke beelden over aan match tegen OHL

Dankzij een strafschop van Slimani en een doelpunt van Arnstad is Anderlecht weer in de running voor play-off 2. Voor één fan in het bijzonder zullen het niet die twee doelpunten zijn die hij onthoudt na de match tegen OH Leuven. Met een gedurfde worp gooide hij zijn gsm vanop de tribunes richting het veld. En die telefoon viel in de handen van een euforische Debast, wat mooie beelden opleverde. “Komaan!”, schreeuwde de verdediger enthousiast met een vuist in de lucht.