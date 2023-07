PLOEGVOORSTELLING. Deila heeft tijd nodig, Mazzù wil Zebra’s weer naar subtop loodsen en KVK is Kadri

“Ik kijk nooit naar m’n papier bij een salonvoet­bal­ler”: Aster Nzeyimana maakt vanavond debuut als voetbalcom­men­ta­tor bij VTM

Een interview op een afgebladderd bankje langs de Ankerrui in Antwerpen op woensdagmorgen — het is eens wat anders. Het koffiehuis waar was afgesproken, blijkt immers gesloten. “Dan maar een beetje rock ’n roll”, grijnst Aster Nzeyimana (29), die vanavond bij Club Brugge-Aarhus zijn debuut maakt als voetbalcommentator bij VTM.