Ploegmaats historische EK-finale 1980: “Wilfried was op het veld zoals Kevin De Bruyne” - Jan Ceulemans verliest “een vriend voor het leven”

Voetbal Na het Champions Lea­gue-debacle: Anderlecht maakt werk van een eigen ‘hub’ voor de vrouwen­ploeg

24 augustus Op zijn persconferentie kwam coach Johan Walem nog even terug op de Champions League-week in Kroatië. “Veel geleerd over mijn ploeg. Heel veel!”, sprak hij zonet. Anderlecht werd uitgeschakeld door Osijek. Walem wil zo snel mogelijk opnieuw Europees spelen. Hij weet wat hem te doen staat. RSCA Women moet een vijfde titel op rij pakken.