Play-off I-ambities mogen even koelkast in, hardleers Standard onderuit in Eupen dat drie gouden punten pakt

Jupiler Pro LeagueStandard is in zijn oude gewoonten hervallen. De Rouches gingen bij de buren van Eupen met 2-0 onderuit. Peeters en Gassama tekenden voor de goals in een rommelige partij, waarin beide ploegen met tien man eindigden.

Standard zette in Eupen zijn jacht op de top vier voort. De Luikenaars zakten met een 12 op 15 af richting de Oostkantons. Het vertrouwen was er dus, al bewees Standard eens te meer dat het toch vooral een ploeg is die reageert in plaats van ageert.

Het begin in een sfeervol Kehrwegstadion was nochtans voor de Rouches, die Dussenne en Dragus op de bank lieten voor Cimirot en Perica. Eupen-doelman Moser had na tien minuten de nodige moeite met een lage schuiver van Zinckernagel. Davidson kon vervolgens voor de aanstormende wegwerken.

Melegoni stoomde even daarna op en zette voor richting Perica, maar die kon niet beslissen tussen koppen of schieten. In de 20ste minuut kopte de Kroaat, na goed voorbereidend werk van Dønnum, zijn grootste kans van dichtbij over. Tussendoor mikte Zinckernagel nog in het zijnet.

Tot dan de dominantie van de bezoekers, want Eupen nam het stokje over. Terend op de snelheid van N’Dri. De Ivoriaan ontbreekt het helaas aan een gezonde dosis overzicht. Toen hij op het halfuur kon counteren na een gevaarlijke hoekschop van Standard wees zowat het hele stadion hem op de compleet vrijstaande Cook. Hij koos echter voor Van Genechten, die Cook alsnog een goal aangaf, maar dat deed vanop buitenspelpositie. De scène had een collectieve zucht als logisch gevolg.

Volledig scherm © Photo News

Standard was wel gewaarschuwd en zou het nog een stuk lastiger krijgen. Het zag Balikwisha geblesseerd uitvallend en nadat Zinckernagel aan het einde van de eerste helft de bal te ver voor zich uitspeelde, ging hij door op de voet van Paeshuyse. Niet met opzet, maar de rode kaart was terecht.

Maar ook Eupen zou na rust tot tien herleid worden. Déom stond nog maar een paar minuten op het veld toen hij veel te fel doorging op Fossey. Na een VAR-interventie zag de ex-Rouche rood.

Dat alles leverde een slordig schouwspel op. In deze worstelpartij van een voetbalmatch trok Eupen aan het langste end. Bodart kon een inzet van Prevljak nog uit zijn doel ronselen, maar de Standard-doelman was machteloos toen Stef Peeters mocht aanleggen vanop de strafschopstip. Het resultaat van een handsbal van Raskin.

Bij die penaltygoal zou het niet blijven, want invaller Gassama dikte in de blessuretijd aan tot 2-0. De PO1-ambities van Standard kunnen zo weer even de koelkast in. De ploeg van Ronny Deila is groeiende, maar nog niet waar ze moet zijn. Wedstrijden tegen de mindere broeders blijken zwaarder dan toppers tegen Club Brugge, Antwerp en Anderlecht.

En Eupen? Dat pakte drie belangrijke punten in de strijd tegen de degradatie.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.