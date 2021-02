Pijnlijke avond voor de Red Flames: Nederland smeert onze voetbaldames stevige nederlaag aan in Derby der Lage Landen

Er is een tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat de Belgische dames tegen een topland voetbalden om de schade te beperken. Niet zo tegen Nederland, er was (misschien naïeve?) drang vooruit, met het vervelende gevolg dat doelvrouw Odeurs zich te veel naar haar zin moest omdraaien. De Red Flames incasseerden er uiteindelijk zes, en dat was niet eens overdreven.

Als we ons best doen, waren er een paar positieve elementen. In de eerste helft was de organisatie best behoorlijk. Tot twee keer toe kwamen de Flames voor rust zelfs gevaarlijk opzetten. Philtjens raakte de lat, Deloose haalde stevig uit, maar het eerste doelpunt viel - verdiend - aan de overkant.