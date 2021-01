Pierre François geeft rechtszaak Patro tegen KBVB weinig kans: “Promotie naar profcompetitie dwing je niet af in minitoernooi op twee weekends”

Pierre François, CEO van de Pro League, benadrukte in persoonlijke naam te spreken bij een reactie op de rechtszaak, die ook invloed kan hebben op 1B: “Ik heb twee bedenkingen. Vandaag de dag zijn de amateurcompetities verboden. Het is niet omdat een speler een profcontract heeft (in een amateurreeks, red) dat de competitie ook professioneel is. Er is een verschil tussen een profcontract en deelnemen aan een professionele competitie. Een mogelijk doel van de aanklacht is de promotie. Zonder het initiatief te misprijzen, vind ik wel dat deelnemen aan een profcompetitie door sportieve promotie niet kan via een minitoernooi dat zich afspeelt in twee weekends. Het reglement voorziet dat (in dit coronajaar, red.) minimaal 50% van de normale competitie afgewerkt moet zijn om een promovendus aan te duiden. Ik zie niet goed in hoe je dat halfweg het seizoen kan wijzigen.”