Philippe Clement: “Weinig gewisseld want routiniers mochten niet ontsnappen aan deze match”

“Dit is een zware teleurstelling. (stilte) We hebben onwaarschijnlijke goals tegen gekregen en veel in de eigen voet geschoten”, vertelde Clement. “Zoiets hebben we de voorbije twee jaar niet gezien. Dit gaan we moeten rechtzetten in de komende weken en maanden. Wij maakten te veel individuele fouten. En ik heb Hein dikwijls horen zeggen dat Gent niet efficiënt was, maar vandaag was elke poging bij hen een doelpunt. Alles viel samen. Laat ons hopen dat dit bij één offday blijft. De jongen waar de meeste twijfels over waren, was Ignace Van der Brempt, maar hij was misschien nog de beste. Er stonden veel routiniers op het veld die in het verleden al veel gewonnen hebben. Ik heb niet super veel gewisseld (Clement wisselde één keer, red.), omdat ik vond dat zij niet mochten ontsnappen aan deze match. Ik had meer van hen verwacht. Mbamba maakt een foutje bij dat eerste doelpunt, dat klopt, maar verder liep er niet zoveel mis bij hem. Dat zijn dingen waar hij uit moet leren. In de eerste helft kwam Gent drie keer aan ons doel en scoorden ze ook telkens. Terwijl wij fouten maakten. Dat geeft veel zuurstof aan je tegenstander, die veel vertrouwen tankte. Wij zijn goed uit de kleedkamer gekomen na de rust. Maar de eerste keer dat Gent weer aan de overkant kwam, scoorden ze opnieuw.”