Philippe Clement streng na nederlaag Club: “Niet genoeg voor een landskampioen”

Soms spreken cijfers boekdelen. Club Brugge pakte in de competitie in zijn laatste zeven matchen amper 10 op 21. Ook tegen KV Mechelen was het wisselvalligheid troef bij de landskampioen, die werd afgetroefd op enthousiasme.

“Ik was niet tevreden over de eerste helft”, was Philippe Clement duidelijk teleurgesteld. Club onderging het spel Achter de Kazerne, maar dwong wél de beste kansen af. De Ketelaere, Vormer en Dost stuitten op een sterk keepende Coucke. “Dat we meer kansen creëerden, weerspiegelde het spelbeeld niét. We hadden weinig balbezit en verloren te veel duels”, was Clement eerlijk. “Daarom greep ik bij rust ook in.”

Merkwaardige wissel Vormer

Nsoki, Maouassa én Vormer bleven in de kleedkamer. Vooral de wissel van Vormer was merkwaardig. De Nederlander speelde, zeker in vergelijking met sommige ploegmaats, een degelijke eerste helft. Waar zat zijn landgenoot Noa Lang, bijvoorbeeld? Hij kwam niet in hun stuk voor. Fletse partij van de Oranje-international.

Clement: “Het kwartier na de pauze liep het beter en hadden we ook snel een voorsprong beet. Alleen vervielen we daarna opnieuw naar het niveau van de eerste helft. Kijk, we wisten welk soort match dit ging zijn. Op vlak van duels en goesting zijn we afgetroefd. Ik zag veel meer grinta bij KV Mechelen. Zij speelden met een groot hart. Terwijl dat ook de basis van ons spel en onze club moet zijn. Dit was niet goed genoeg voor landskampioen en voor een ploeg die opnieuw de titel wil pakken.”

Eens goed praten

Voor Club Brugge was het het vijfde puntenverlies (1 nederlaag, vier gelijke spelen) in zeven competitiematchen. Blauw-zwart zit in een dip - zoveel is duidelijk. En dat net voor het cruciale Champions League-duel tegen Leipzig woensdag. “Dan moeten wij laten zien dat dit een momentopname is en dat we beter kunnen”, aldus Clement.

Hans Vanaken sloot zich aan bij z’n coach. “Het was vandaag op alle vlakken - enthousiasme, pressing, voetballend,... - te weinig. Als groep moeten we ons boven deze dip proberen zetten. We zullen eens goed praten over wat er fout is gegaan. De match in Leipzig is wel helemaal iets anders dan de competitie. We hopen de Europese overwintering af te dwingen, maar dan zal het wel beter moeten.”