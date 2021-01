Philippe Clement neemt het op voor Vanaken, “maar heb Hans aangesproken op beledigingen richting refs” - Disciplinaire Raad houdt beslissing in beraad

Scheidsrechter Nathan Verboomen nam als eerste het woord op de online zitting van de Disciplinaire Raad. Hij legde nogmaals uit waarom hij Hans Vanaken met rood van het veld stuurde na zijn overtreding op Eupen-speler Beck en wat de Club Brugge-speler vervolgens naar de wedstrijdleiding riep - u weet wel, “k*trefs”.

Vanaken was opnieuw van de partij. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en benadrukte dat er “geen intensiteit was om zijn tegenstander te kwetsen”. Opvallend: ook coach Philippe Clement kwam zijn speler verdedigen. “Ik zit hier voor het technisch gedeelte, niet voor de uitlatingen”, aldus Clement. “Daar heb ik Vanaken trouwens op aangesproken. Ik wil respect naar de refs. Maar over zijn fout: je ziet dat Hans met de binnenkant van de voet naar die bal gaat. Daardoor heb je veel kans om je mediale band te scheuren en je ziet ook op de beelden dat Hans zijn been terugtrekt. Er is een ongelukkig contact. Als we deze lijn doortrekken dan gaan we nog in veel fases rode kaarten moeten geven na een ongelukkig contact.”

Clement de mond gesnoerd

Clement en Club Brugge rakelden zelfs beelden op van Haroun die een - onbestrafte - fout maakte op Diatta. Een ietwat gepikeerde commissievoorzitter snoerde Clement meteen de mond. “Het is niet de bedoeling om niet-bestrafte fouten te analyseren, dat is niet de taak van onze commissie. Het is niet goed eigen fouten te verantwoorden door te wijzen op fouten van anderen.”

Vanakens raadsman ging verder: “Dat Vanaken een voorbeeldfunctie heeft, viel er al te horen. Maar misschien moet het parket geen voorbeeld stellen met de braafste van de klas, maar wel met de stoutste van de klas. Op de scholen loopt dat ook zo.”

Bondsprocureur Ebe Verhaegen repliceerde: “Wij zijn gebonden aan de indicatieve tabel. Die schrijft voor deze feiten (overtreding én uitlatingen, red.) een schorsing van in totaal minimaal drie en maximaal negen speeldagen voor. Vanaken heeft er vier gekregen. Hij zit bij de ondergrens.”

Tolk in VAR-busje

Over de beledigen aan het adres van de refs had de bondsprocureur het volgende over: “Vanaken heeft een voorbeeldfunctie. Maar de sanctionering is niet gebaseerd op zijn voorbeeldfunctie, wel op het bondsreglement. Ik heb Club Brugge horen zeggen dat ze hopen dat het bondsparket even streng zal optreden in de toekomst. Wel, wij zijn in het verleden even streng geweest. Dit is de achtste minnelijke schikking dit seizoen voor kritiek op de wedstrijdleiding. In zes gevallen gingen ze meteen akkoord. Twee keer niet: in deze zaak Vanaken en de zaak Yves Vanderhaeghe. Vorig jaar waren er dan weer negen dergelijke dossiers, waarvan er zeven werden aanvaard. Het bondsparket hanteert wel degelijk een nultolerantie. Al kunnen wij maar vervolgen op basis van wat er in een scheidsrechtersverslag is opgenomen.”

“Ik hoorde Club ook opperen om een tolk in het busje van de VAR te introduceren om beledigingen in een andere taal even hard te kunnen bestraffen? Dat mag. En ik hoop te kunnen noteren dat Club Brugge hier een voortrekkersrol in zal spelen”, besloot Verhaegen.

Hieronder vindt u het volledige relaas van de Disciplinaire Raad:

Volledig scherm Hans Vanaken haalde na zijn rode kaart tegen Eupen uit naar de leiding. © Eleven