Philippe Clement is resoluut: “Dit is de beste Vanaken ooit”

Voor het eerst sinds mensenheugenis ontmoeten beide teams elkaar met een 12 op 12 op de rekening. Dat maakt voor Clement echter geen verschil.

“Dit is altijd een topwedstrijd, wat de omstandigheden ook zijn. Dit is historie, dat is het mooie eraan”, klinkt het, waarna Clement wordt geconfronteerd met een uitspraak van Kompany, dat een punt heb niet interesseert.

“Dan gaat iedereen blij zijn, als beide teams voor de drie punten gaan. Dat wordt mooi, spektakel. Da’s alleen maar positief”, waarop Clement met bloemetjes gooit naar Hans Vanaken, ietwat in de schaduw van de Langs en de De Ketelaeres de voorbije weken.

“Als iemand lang dingen presteert, wordt dat voor iedereen normaal. Dat is bij Hans het geval. Nochtans heeft hij de voorbije maanden weer een stap verder gezet. Wij hebben al veel jaren samengewerkt, ik denk dat ik op de goede plaats ben om te zeggen dat dit beste Hans Vanaken ooit is. Hij heeft nog meer ervaring, is nog belangrijker voor de ploeg in het geheel. Zijn campagne dit jaar in de Champions League was ook zijn beste ooit.”

Refaelov

Voor Lior Refaelov wordt het een speciale wedstrijd: terug naar de Bruse heimat. Voor alle duidelijkheid: Clement vroeg het Brugse publiek niét om Lior Refaelov met een applaus te ontvangen, “ik hoop dat ze vooral voor onze spelers supporteren. Maar ik heb nog altijd een warme band met Rafa. Ik zal altijd onthouden wat hij hier gedaan heeft voor de club. Ik denk niet dat de sfeer negatief zal zijn. Hij verdient een applaus, maar dan wel in het begin van de match. Dat moet kunnen, ook al is dat in ons land minder een traditie in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland.”

Of het toeval is dat Club nu, na Europese uitschakeling, zijn beste reeks van het seizoen neerzet? Nee, weet Clement. “Dat is geen toeval. Champions League kost kracht, zowel fysiek als mentaal. Bovendien zaten we in de zogenaamde groeps des doods: wat nóg meer weegt, nog grotere inspanningen vergt. Je moet nog sneller reageren, fouten worden nog rapper afgestraft, daardoor krijg je grotere nederlagen,... Dat heeft krachten gekost, dus dat speelt zeker een rol nu. Maar dit seizoen blijft opnieuwe een lange marathon, waarbij op het einde van de rit nog heel veel beslist zal worden. We moeten zien dat we daarin nog kunnen pieken.”

