Peter Maes spreekt voor het eerst sinds zijn ontslag: “Wat ze ook zeggen, ik geloof nog altijd keihard in mezelf”

Voetbal “Ik moet vechten voor mijn zoontje, voor mijn broer, voor iedereen”: Lukaku roept social me­dia-CEO’s op om samen online haat halt toe te roepen

23 september ‘t Is hoog tijd voor verandering, vindt ook Romelu Lukaku. In een gesprek met CNN roept de spits de CEO’s van de sociaalnetwerksites op om samen te zitten, ook met voetballers zelf, om te bekijken hoe er paal en perk kan worden gesteld aan online mishandeling en haat. Net als veel van zijn collega’s was Lukaku daar in het verleden al slachtoffer van.