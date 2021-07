Peter Maes over de geruchten rond eventuele transfer Benito Raman: “Ik sta op de eerste rij om zo’n transfer te bewerkstelligen”

“Ik zie vooral heel veel bereidwilligheid”, aldus Peter Maes. “Zowel vanuit de clubleiding als vanuit de spelersgroep. Ik voel dat de jongens mee willen in mijn verhaal, mee willen in hoe ik het voetbal zie. Ik heb gaandeweg een ploeg gezien die bloed aan de paal wil. We willen die mindset en voetballende kwaliteiten combineren. Een goeie mix van een sterk blok en snelle balcirculatie. Ik wil vooruit voetballen, voordien was het voetbal hier vooral verticaal.” Maes wil er nog wat jongens bij om die plannen helemaal tot uitvoering te brengen. “De selectie is nog niet voltallig, er mag zeker nog kwaliteit bij. Dat die er nog niet is, heeft te maken met timing. Onze competitie start snel, in het buitenland begint men pas binnen enkele weken. De transfermarkt komt dus ook trager op gang.”

Bij de spelers die al aanwezig zijn, kampen er sommigen nog met kwaaltjes. Zo missen Noubissi en Sanusi al zeker de competitiestart. “Sanusi zal nog drie tot vier weken nodig hebben. Met Noubissi (die van de ene blessure in de andere sukkelde) hebben we een deal gemaakt. Hij zal veertien dagen trainen zonder matchen. Als hij dat doorstaat, kijken we verder. Het heeft geen zin om hem een halve match te laten spelen en hem vervolgens vier dagen te missen op training.”

“Ik ben betrokken bij de transfer van Raman”

Rest er nog de geruchtenmolen rond een terugkeer van Benito Raman (26). Hij speelde in z’n Gentse periode al op uitleenbasis op het Kiel en draagt de club sindsdien een warm hart toe. De aanvaller zakte vorig seizoen met Schalke 04 naar de Tweede Bundesliga. Of er vanuit het kamp-Raman interesse is in een terugkeer, is nog afwachten, maar Peter Maes zou de transfer graag zien gebeuren. “Ik ben zeker betrokken bij de transfer van Raman. Ik sta op de eerste rij om zo’n transfer te bewerkstelligen. De club is er echt wel mee bezig, maar de liefde moet van twee kanten komen.”

