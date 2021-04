Peter Maes blikt vooruit op clash met ex-club Anderlecht: “Redding mag nu niet ondergesneeuwd raken”

Wie er alvast niét zijn kop voor zal leggen zondag, is Steve De Ridder. “Die jongen is de voorbije weken tot op het bot gegaan, we gaan die niet verder tergen”, aldus Maes. Ook Pius is nog niet fit voor de match tegen Anderlecht, club waar Peter Maes als speler “zes tot zeven fantastische jaren beleefde”, zegt hij. Schrik voor een pak slaag tegen één van dé ploegen in vorm, heeft hij echter niet. “Ik verloor ooit maar één keer zwaar op Anderlecht en dat was met KV Mechelen die beruchte 7-1. Nee, dat denk ik niet. De groep heeft na de intense week met drie matchen een andere voorbereiding gehad, het lichaam heeft wat kunnen rusten. Ik zie een ander STVV dat terug ‘moraal’ heeft en die er, net als in die match waarin we ons verzekerden van het behoud, weer het kopje ervoor wil leggen. Want deze prestatie, de redding, mag niet ondergesneeuwd raken in die laatste twee matchen tegen topteams.”