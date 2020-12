Peter Balette over terugkeer Vanhaezebrouck: “Het verrast me, maar Hein kent de club”

Peter Balette voerde net als gisterenavond het woord op de persconferentie in Gent. De assistent viel uit de lucht, toen hem het nieuws bereikte dat Hein Vanhaezebrouck de nieuwe coach van AA Gent wordt (de persbabbel was wel nog voor de officialisering). “Ik heb hier al zoveel namen horen vallen, ik laat me er niet door leiden. Ik dacht dat Hein nog aan het herstellen was. Het verrast me eerlijk gezegd wel. Ik had de namen natuurlijk al horen vallen. Ik heb Hein wel beterschap gewenst, maar over voetbal hebben we niet gesproken.”