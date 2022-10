Penaltytrauma bij Club wordt groter, maar Sowah is gemotiveerd: “Ik hoop dat ik de volgende mag trappen”

Niet de avond van Boyata

Naast de gemiste strafschoppen, waarvan er eentje uiteindelijk in twee tijden binnenging, was het vooral Dedryck Boyata die KV Oostende in de wedstrijd hield. Eerste gaf hij de perfecte assist voor Fraser Hornby voor de 2-1 en de 2-2 kwam er na een strafschopfout van de Belgische verdediger. Meijer nam hem achteraf in bescherming. “We hoeven hem dat niet te zeggen, dat hij in de fout ging. Dat weet hij zelf ook. Ik vind het vooral knap hoe hij na die fouten zijn niveau opnieuw opkrikte en de match verderzette. Hij heeft ervaring genoeg om zich hierover te zetten. Het is nooit lekker om op die manier betrokken te zijn bij zo'n doelpunt. Of men nu van buitenaf gaat twijfelen aan onze defensieve kwaliteiten? In twee wedstrijden kregen we zes goals om de oren, dus dat kan. Wij slikten ervoor echter weinig goals, dus om nu te zeggen dat er plots een defensief probleem is, lijkt me overdreven.”