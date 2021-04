Penalty bij Kortrijk-Club zindert na: “Hoe meer middelen de refs krijgen, hoe slechter ze zijn”

Heel Kortrijk voelde zich bestolen na de strafschop die zorgde voor het verlies van KVK. “Vergoote heeft ons bestolen”, klonk het. “Een belachelijke strafschop”, fulmineerde ‘dader’ Derijck die even met de hand over de schouder van Sobol had geaaid. Voorzitter Ronny Verhelst spaarde zijn verontwaardiging niet: “Dit is het drama van de kwaliteit van de Belgische scheidsrechters. Hoe meer mensen en middelen ze ter beschikking krijgen, hoe slechter de beslissingen zijn. En waar ik me nog het meest aan stoor, is dat ze vanuit hun ivoren toren niet openstaan om wat bij te leren.”

Onze huisref Tim Pots: “VAR kon niet tussenkomen”

“Het is een vederlichte strafschop. De scheidsrechter had deze futiliteit beter niet gefloten, want het is resultaatbepalend. Ik kan me voorstellen dat ref Lardot in het busje even gevloekt heeft, maar Derijck maakte contact met de arm en het is niet aan de VAR om dan te bepalen of dat wel voldoende is voor een strafschop. Interessant is dat Derijck gehoord had dat de VAR aan de ref vroeg: ‘Waarom heb je gefloten?’ Die vraag is niet verkeerd. Mocht Vergoote antwoorden dat hij een voetfout zag, mag de VAR wel tussenkomen omdat er geen contact tussen de voeten te zien was. Maar als het om een duwfout ging, wat de ref aangaf, is er geen clear error en kan de VAR niet anders dan zich neerleggen bij deze goedkope penalty.”