Paul Onuachu klopt Lang en Holzhauser in strijd om Profvoetballer van het Jaar

Belgisch voetbalDe laatste prijzen van het seizoen zijn uitgedeeld. Kampioen Club Brugge is met Noa Lang nog eens in de prijzen gevallen, hij werd Belofte van het Jaar. Alexander Blessin wordt bekroond voor zijn prachtseizoen met KV Oostende en is de beste trainer, maar de hoofdprijs gaat naar Genk. Paul Onuachu is bekroond tot Profvoetballer van het Jaar.

Paul Onuachu is door zijn collega’s tot Profvoetballer van het Jaar verkozen. De 26-jarige Nigeriaanse spits van Racing Genk, met liefst 33 goals topscorer in de Jupiler Pro League, ging Raphael Holzhauser (Beerschot) en Noa Lang (Club Brugge) voor. “Ik ben trots op mezelf”, reageerde Onuachu. “Ook proficiat aan Noa en Rapha, ze hebben knap werk geleverd dit seizoen. Voor een individuele award ben je altijd een beetje nerveus. ‘t Was een fantastisch jaar. Ik kwam hier voor bekers. We hebben de beker gewonnen en zaten dicht bij de titel, dus ja. We gaan naar de Champions League. Het draait allemaal rond het team en de spelers rondom je, zonder hen had ik die goals niet gemaakt.”

“Of ik een Genkie blijf? Tuurlijk, waarom niet. Ik woon in België, het zou leuk zijn om nog eens te winnen.” Op de erelijst volgt Onuachu Hans Vanaken (Club Brugge) op. Vanaken mocht de trofee in 2019 in ontvangst nemen. Vorig jaar werden er wegens de pandemie geen awards uitgereikt.

Lang beste belofte

Noa Lang heeft zijn debuutseizoen bij Club Brugge dan weer afgesloten met de prijs voor Belofte van het Jaar. Met zestien competitiedoelpunten is de jonge Nederlander de topschutter van blauw-zwart, dat donderdag op het veld van Anderlecht haar zeventiende landstitel mocht vieren. Lang was ook één maal trefzeker in het 3-3 gelijkspel in het Lotto Park.

Na afloop mocht Noa Lang geen interviews geven. De reden daarvoor ligt voor de hand: het voorval met de gezangen tijdens het titelfeest van Club Brugge.

Blessin Coach van het Jaar

Voor de prijs van Coach van het Jaar ging het tussen Vincent Kompany (RSCA), Philippe Clement (Club Brugge) en Alexander Blessin (KV Oostende). Het is die laatste die aan het langste eind trekt. Met KVO greep Blessin nipt naast een plaatsje in de Champions’ play-off na een indrukwekkend seizoen met attractief voetbal. De vraag is nog maar of ze hem aan zee nog een jaartje langer kunnen houden.

“Niemand kende me. Ik denk dat ik bovenaan het lijstje stond van coaches die zou worden ontslagen in het begin. Op dit moment ben ik blij dat ik niet die eerste was. Mijn stijl implementeren kost tijd, maar het wordt beter en beter. Nu krijg ik deze prijs, en dat is fantastisch. Dit had ik niet verwacht. Ik heb een geweldig team. Goeie jongens die perfect werken en hun kwaliteiten willen tonen. De stafleden stonden ook altijd met hun neuzen in dezelfde richting. Dan nog de beste vrouw en familie, ‘t is een geweldige situatie.”

Blessin troefde onder meer kampioenenmaker Clement af. “Het is een lastige vraag. Als je twee keer op rij kampioen wordt, dat is straf. Dan heb je mijn situatie, met onbekende spelers en zo de eerste plaats behalen. Welke situatie verdient het dan het meeste? Het is de keuze van de coaches en de spelers, ik kan alleen maar dankbaar zijn. Je mag nooit stilstaan, nooit tevreden zijn. Oostende zit voor altijd in mijn hart. Of ik blijf? Zeg nooit nooit, maar ik denk dat dit op dit moment een lastige vraag is. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.”

De Neve Profvoetbalster van het Jaar

Laura De Neve is maandag tot eerste Profvoetbalster van het Jaar verkozen. De 26-jarige verdedigster van RSC Anderlecht, dat een vierde keer op rij kampioen werd, werd boven haar ploeggenote Laura Deloose en Marie Minnaert (Club YLA) verkozen. “Het geeft heel veel voldoening”, reageerde de Red Flame “Voor mijzelf als centrale verdediger om deze prijs te pakken. En anderzijds zie ik dit vooral als een ploegprijs, omdat wij een heel mooi seizoen achter de rug hebben. De vierde titel op rij voor mij, in m’n twaalfde seizoen bij Anderlecht. De laatste jaren zijn wij enorm gegroeid. Daarvoor moeten we prestaties blijven leveren. Ik hoop dat veel mensen zien dat het vrouwenvoetbal groeit.”

Tessa Wullaert maakte dit seizoen 30 doelpunten, maar stond niet tussen de genomineerden. “Ik zou Tessa ook altijd als nummer 1 opschrijven. Maar de medespeelsters en trainers hebben beslist en hebben mij gekozen. Ik ben blij met deze prijs en zie het als een ploegprijs.”

Andere prijzen

Jonathan Lardot ging op de Pro League Awards 2021 met de prijs voor beste scheidsrechter aan de haal. Nicolas Laforge en Lawrence Visser waren de andere genomineerden. Op de erelijst volgt Lardot de in 2019 verkozen Erik Lambrechts op. Zelf kreeg de 37-jarige Lardot de erkenning al eens in 2018.

Dante Vanzeir is de Speler van het Jaar in 1B. De 23-jarige winger van kampioen Union Sint-Gillis kreeg de voorkeur op topscorer Georges Mikautadze (Seraing) en Marlos Moreno (Lommel).

Een Lifetime Achievement Award was er voor Steven Defour. De 33-jarige middenvelder, 52 keer Rode Duivel en in 2007 Gouden Schoen, rondde afgelopen seizoen zijn carrière af bij KV Mechelen. “Ik mis het voetbal niet”, verklaarde de ex-speler van Genk, Standard, Porto, Anderlecht, Burnley en Antwerp. “Mijn beslissing stond vast, het was op. Deze award doet me deugd, het toont dat ik toch wat voor het Belgisch voetbal betekend heb.”

Beerschot-verdediger Jan Van den Bergh scoorde het mooiste doelpunt van het seizoen. Dat deed hij op 21 februari op het terrein van Racing Genk.

