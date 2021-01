Paul Gheysens en Luciano D’Onofrio, de architecten achter het succes van Antwerp: “Het is geen strijd met Brugge. Maar we zijn wél ambitieus”

Gouden Schoen WIN een door de Gouden Schoen gehandte­kend Ant­werp-shirt van Lior Refaelov

14 januari Een door de kersverse Gouden Schoen gehandtekend Antwerp-shirt van Lior Refaelov in de bus krijgen? Dat kan. Om kans te maken op het unieke truitje volstaat het om HLN Sport op Instagram te volgen, een vriend te taggen en in de comments op onderstaande post onze prijsvraag te beantwoorden. De vraag: hoeveel minuten én seconden duurt het vooraleer Lior Refaelov als Gouden Schoen zijn eerste goal scoort? De blessuretijd telt niet mee in de optelsom. Het gaat om alle matchen met Refaelov in de ploeg: zowel in competitie, Belgische beker als Europa League. Bij ex aequo bepaalt lottrekking de winnaar.